فخور بالاقتراب من رقم الخطيب.. محسن ياجور يكشف عن مصير مفاوضات الأهلي والزمالك

أكد محسن ياجور، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي، أنه يقترب بقوة من تحقيق رقم محمود الخطيب في ترتيب هدافي البطولات الأفريقية.









ياجور البالغ 34 عاما سجل ثنائية في شباك المصري بمباراة ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية، ورفع رصيده إلى 34 هدفا في ترتيب هدافي البطولات الإفريقية، كما صار ياجور على بُعد 3 أهداف من معادلة رقم محمود الخطيب أسطورة الأهلي ورئيسه الحالي.









ياجور قال عبر برنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورت 2"، "شرف لي أن أقترب من رقم الخطيب فهو نجم من النجوم السابقين للكرة المصرية".









وتابع "شعوري كأي لاعب أسعى لتحقيق رقم كبير وهو رقم تاريخي وفخر لي ولكل مغربي من أجل تسجيل المزيد من الأهداف".









وعن إمكانية اللعب للأهلي والزمالك "كنت قريبا من الأهلي في 2016 بشكل كبير وبعض التفاصيل منعت التعاقد".









وأضاف "وفي 2018 من الزمالك لكن في الأخير انتقلت إلى الخور القطري، وشرف كبير لي فهي من أكبر الأندية الإفريقية وكلاهما يمتلك تاريخيا كبيرا في الكرة الإفريقية".









وعن إمكانية الانضمام لأحد القطبين مستقبلا "لو حصلت على عرض، أي لاعب إفريقي أو عربي يتمنى الانتقال لهم".







