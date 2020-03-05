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مرأة

متنوعة وغير تقليدية.. شاهد تصميمات شانيل بـ أسبوع الموضة في باريس

الخميس 05/مارس/2020 - 03:01 ص
أسبوع الموضة فى باريس
أسبوع الموضة فى باريس
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هاجر هانئ
قدمت دار الأزياء العالمية شانيل  تصميمات مميزة ومختلفة  لربيع وصيف 2020، وذلك خلال مشاركتها بـ أسبوع الموضة فى باريس.

تميزت مجموعة شانيل بتصميمات وقصات مختلفه، واحتوت أيضا الموديلات على الألوان الكثيرة منها الأسود والرمادي ودمج الألوان على معظم التصاميم التي تتناسب مع مختلف الأذواق، ولم تقتصر المجموعة على فساتين فقط ولكنها شملت مجموعة من الأزياء العصرية و الملابس الرسمية.

إضافة إلى ذلك اعتمدت دار الازياء العالمية شانيل على التصميمات المصنوعة من  الأقمشة المطرزة بحبيبات الكريستال البراقة التي تنسجم تكويناتها بكل تناغم مع الخطوط الأنثوية المرهفة، التى تمنح كل فتاة إطلالة فخمة وراقية.

متنوعة وغير تقليدية.. شاهد تصميمات شانيل بـ أسبوع الموضة في باريس
متنوعة وغير تقليدية.. شاهد تصميمات شانيل بـ أسبوع الموضة في باريس
متنوعة وغير تقليدية.. شاهد تصميمات شانيل بـ أسبوع الموضة في باريس
متنوعة وغير تقليدية.. شاهد تصميمات شانيل بـ أسبوع الموضة في باريس
متنوعة وغير تقليدية.. شاهد تصميمات شانيل بـ أسبوع الموضة في باريس
متنوعة وغير تقليدية.. شاهد تصميمات شانيل بـ أسبوع الموضة في باريس
متنوعة وغير تقليدية.. شاهد تصميمات شانيل بـ أسبوع الموضة في باريس
متنوعة وغير تقليدية.. شاهد تصميمات شانيل بـ أسبوع الموضة في باريس
متنوعة وغير تقليدية.. شاهد تصميمات شانيل بـ أسبوع الموضة في باريس
متنوعة وغير تقليدية.. شاهد تصميمات شانيل بـ أسبوع الموضة في باريس
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