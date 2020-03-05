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رياضة

هشام حطب: لم نتلق مراسلات تفيد بتأجيل أولمبياد طوكيو 2020

الخميس 05/مارس/2020 - 04:04 ص
هشام حطب
هشام حطب
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عمرو أبوبكر
أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، أن اللجنة الأولمبية الدولية لم ترسل خطابات تفيد بتأجيل أولمبياد طوكيو التي تقام الصيف القادم.


وصرح "حطب"، فى تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورت 2"، بأن "جميع المراسلات التي تصل إلينا من اللجنة الأولمبية الدولية تؤكد أن أولمبياد طوكيو ستقام في موعدها، ولن يتأثر تنظيمها بفيروس كورونا".


وأضاف رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، "نتخذ الاحتياطات الطبية اللازمة في إعداد المشاركين في منافسات أولمبياد طوكيو، فيما يخص المعسكرات الخارجية التي تنظم لهم".


وأكمل هشام حطب "نقوم برعاية السفريات الخارجية لكل لاعبينا، حيث يتم إلغاء أي معسكر سيقام في بلد يتواجد فيها شبهة انتشار وباء كورونا".


واختتم حطب تصريحاته، قائلًا "اللجنة الطبية التابعة لللجنة الأولمبية المصرية تتابع تطورات الأمر بحرص عن طريق متابعة منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية".

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