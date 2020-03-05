أهم الأخبار.. تطورات خطيرة بسبب كورونا.. ارتفاع جنوني لأسعار الذهب.. شاكوش يتحدى اليوتيوب

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:
ذكرت وكالة "فرانس برس" أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع ليصل إلى 12 شخصا " اقرأ المزيد ".
أعلنت وزارة الصحة العراقية عن ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا، في بغداد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عراقية " اقرأ المزيد " .
قررت المملكة العربية السعودية اتخاذ عدة إجراءات احترازية داخل البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، من أبرزها تعليق العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين داخل السعودية " اقرأ المزيد ".
كشف مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة د.خالد مجاهد، حقيقة المعلومات المتداولة على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سبب زيارة وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، لدولة الصين "اقرأ المزيد ".
نشر المستشار تركي آل الشيخ منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " يوضح فيه سبب تقديم الاستقالة الشرفية من رئاسة النادى الاهلى " اقرأ المزيد ".
قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الأربعاء، توقيع عقوبات على نادي الترجي التونسي، بسبب اعتراض عدد من لاعبي الفريق والجهاز الفني على قرارات الحكم المغربي رضوان جيد الذي أدار مباراة الترجي أمام الزمالك يوم الجمعة الماضي " اقرأ المزيد ".
أعاد المغنى حسن شاكوش طرح مهرجان "عود البطل" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد ساعات من حذفها بسبب حقوق الملكية الفكرية " اقرأ المزيد ".
بدو أن سعر الذهب أصبح على كف عفريت، فمع مرور كل يوم يقفز سعر الذهب في مصر بشكل كبير، حيث واصلت اسعار الذهب الارتفاع خلال منتصف تعاملات اليوم الاربعاء، وارتفعت اسعار الذهب اليوم بنحو 20 جنيها عن سعر الذهب أمس واليوم، فارتفع بنحو 14 جنيها عن أمس بالمستهل، قبل أن يصعد مرتين متتاليتين بواقع 3 جنيهات بكل مرة " اقرأ المزيد ".