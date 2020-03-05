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برلمان

للوقاية من كورونا.. برلماني يطالب بتفعيل الحجر الصحي بالمدارس ومنع التجمعات

الخميس 05/مارس/2020 - 07:40 ص
صدى البلد
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أحمد أيمن
أكد النائب محمود يحيى، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، ضرورة رفع حالة الاستعداد بالمدارس في الفترة الحالية وحتى انتهاء فصل الصيف، تحسبا لانتشار فيروس كورونا، مع إحكام السيطرة والعمل على منع تجمعات الطلاب سواء في المدارس أو مراكز الدروس الخصوصية "السناتر".

كان ذلك تعليقا على إطلاق مجلس الوزراء، تدريبا لمديري المدارس يبدأ من اليوم ولمدة أسبوعين، لتدريبهم على طرق الوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح "يحيى"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن إلغاء أو تأجيل الدراسة ليس حلا كافيا للوقاية، نظرا لتجمع الطلاب بالسناتر، لذلك لابد من القضاء على هذه التجمعات، بجانب التنسيق مع وزارة الصحة لأخذ الإجراءات الوقائية اللازمة مع تجهيز المدارس بتفعيل الحجر الصحي.

وأشار النائب إلى أن الوضع في مصر لا يدعو للذعر كما لا يدعو للتراخي أو الإهمال، مشددا على ضرورة الاحتياط والوقاية بدون مغالاة حتى لا نثير الخوف بين المواطنين خاصة أولياء الأمور.
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