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برلمان

للمؤهلات العليا.. تعليم البرلمان تكشف شروط نجاح نظام التعاقد بالحصة

الخميس 05/مارس/2020 - 08:22 ص
صدى البلد
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أحمد أيمن
أيد النائب محمد الكومي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، قرار وزارة التربية والتعليم للتعاقد بالحصة، مطالبا بضرورة تحقيق شرطين من قبل الوزارة لنجاح القرار وهما الاختبار والتأهيل للمتقدمين.

يأتي ذلك ردا على قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بالتعاقد مع حملة المؤهلات العليا للتدريس بالحصة، مقابل 20 جنيها للحصة الواحدة.

وأوضح الكومي في تصريحات لـ"صدى البلد" ، أن الشرط  الأول وهو الاختبار يتم من خلال عمل "انترفيو" للمتقدمين واختيار الأنسب طبقا لعدة معايير أهمها أن يكون لديه مهارة الشرح والإقناع، فضلا عن ثراء معلوماته العامة والكفاءة العلمية والعملية.

أما الشرط الثاني، فأكد النائب أن التأهيل سيتم من خلال تدريب المقبولين على كيفية العمل ضمن منظومة العمل الحديثة واستخدام التقنيات التعليمية المتطورة، بجانب تدريبهم على التعامل مع الطلبة بالمدارس.
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