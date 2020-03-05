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رياضة

مصر المقاصة يكشف تفاصيل تولي إيهاب جلال الإدارة الفنية للفريق

الخميس 05/مارس/2020 - 12:48 ص
ايهاب جلال
ايهاب جلال
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عمرو ابوبكر

كشف محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، عن تفاصيل تعيين إيمانويل أمونيكي، مديرًا فنيًا للفريق ورحيله، ثم التعاقد مع إيهاب جلال للمهمة ذاتها.


وقال "عبد السلام"، في تصريحات تليفزيونية لفضائية "ten" عبر برنامج "البريمو"، "عندما قمنا بتعيين أمونيكي كان إيهاب جلال مديرًا فنيًا للمصري، ولا أتفاوض مع مدرب يعمل في نادٍ آخر، وندخل البيوت من أبوابها".


وأضاف "تعاقدنا مع جلال بعد إنهاء تعاقده مع المصري".


وأكد "لدينا مشروع ننفذه مع نادٍ أوروبي وسوف نفصح عنه خلال فترة زمنية قصيرة جدًا، ويحتاج إلى شخص كبير ولديه خبرة فاتفقنا مع أمونيكي أن يتولى هذا المشروع، وبعد ذلك تحدثنا مع إيهاب جلال وتم الاتفاق على كل شيء وعاد إلى بيته".


وتابع "لذلك نؤكد أننا لم نقيل أمونيكي من منصبه"، مردفًا "أحمد حسام ميدو مدير فني محترم ومتميز وكان حظه سيئًا معنا، وخاض مباريات جيدة".


وعن أنباء تفضيله التعامل مع مدرب زملكاوي عن الأهلاوي، اختتم "هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة".

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