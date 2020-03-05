أمين حزب مستقبل وطن بأسوان: الموافقة على تقسيم إدارة إدفو التعليمية إلى إدارتين

قام النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بأسوان بتقديم إقتراح إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب لتقسم إدارة إدفو التعليمية إلى إدارتين.
كان ذلك من أجل النهوض بالعملية التعليمية داخل مختلف مراكز ومدن محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء.
وقال النائب البرلمانى بأن الإدارة الأولى تكون تحت مسمى إدارة إدفو التعليمية غرب ، والثانية إدارة إدفو التعليمية شرق وذلك لتحقيق السيطرة المثلى وتسهيل كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالعملية التعليمية وتسيرها بشكل جيد ومنتظم.
وقد أكد النائب حسن سيد خليل بأن اللجنة وافقت على الطلب المقدم من النائب حسن خليل ، وإلزام وزارة التربية والتعليم بالتنفيذ لذلك.
وقال عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بأسوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إننا نسعى جاهدين كأعضاء فى مجلس النواب الموقر وكمنتمين لحزب مستقبل وطن للوقوف على كافة المطالب والشكاوى والاحتياجات الجماهيرية التي تهم حياة المواطن الأسوانى، ونقوم بعرضها وتوصيلها لأعلى المستويات، ويتم بالتوازى التنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لوضع الحلول الإيجابية والسريعة لها بما يعود بالنفع والخير على المواطنين وخاصة البسطاء فى صورة خدمات محققة وملموسة على أرض الواقع.