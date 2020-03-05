عماد متعب: كنت كابتن الأهلي على الورق فقط.. وإكرامي اتخذ القرار الصحيح

كشف عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن كواليس ارتداء شارة قيادة الأحمر عقب عقوبة حسام غالي لاعب الفريق السابق.





وقال "متعب"، خلال استضافته عبر برنامج "الدرجة التالتة" المُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 2"، "عندما سحبت الإشارة من حسام غالي بقرار مجلس الإدارة جمعت اللاعبين وقلت لهم أنا كابتن على الورق فقط، والكابتن الحقيقي الذي يعطي التعليمات هو حسام غالي، وقلت إنني لن أرفع أي كأس في وجوده".





وأضاف "الزمالك نادٍ كبير لكن كان من الصعب أن أنضم إليه، والموضوع كان مغلقًا؛ احترامًا للأهلي والجماهير، هو شيء كان من المستحيل أن يحدث".





تابع "شريف إكرامي وضعه مختلف عني، هو كان حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأول، وبعده جاء الشناوي، وهو ما زال أمامه 3 أو 4 سنوات، أعتقد أنه أخذ القرار الصواب، لأنه لا يشارك منذ 3 سنوات، ومحمد الشناوي يسير بشكل جيد".





وأكد "حسن شحاتة في المنتخب وجوزيه في الأهلي صاحبا فصل كبير عليه"، موضحًا " في كثير من الأوقات كنت أجتهد في منتخب مصر وأتحامل على نفسي حتى لا يتم توجيه اللوم لكابتن حسن شحاتة على اختياره لي".