حسن شحاتة: لا يوجد لاعب مثل عماد متعب وجيله أحسد عليه

كشف حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن نصيحته لـ عماد متعب، مهاجم الأهلي قبل اعتزاله.









وقال حسن شحاتة، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم"، "لا أريد العودة للماضي، ولكن نعلم الظروف التي مر بها عماد متعب التي أبعدته عن الملعب، وكانت نصيحتي له ألا يجبره أحد على الاعتزال".









وأضاف حسن شحاتة، "أتذكر لعماد متعب لقطات كثيرة منذ أن كان في المنتخب الأولمبي ثم الشباب ثم الأول، ومتعب كان يلعب في أي منتخب، وكان مدربه يحمد الله على وجود لاعب مثله ضمن فريقه".









وتابع حسن شحاتة، "متعب يفعل ما لا تتوقعه في الملعب، وليس له صوت في الملعب من حسن خلقه، وأنا كنت اختار اللاعبين أصحاب الأخلاق".









وأكد حسن شحاتة "حاليًا لا يوجد مثل متعب، والجيل الذي كان معي أحسد عليه، ولا يوجد لاعب حاليًا مثلهم".



