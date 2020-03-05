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رياضة

أحمد حسن: النادي الأهلي لن يجدد لـ حسام عاشور والزمالك يفاوضه

الخميس 05/مارس/2020 - 02:24 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
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محمد رشاد
أكد الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقا، أن حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خارج حسابات رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.


وقال أحمد حسن، عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، إن "الأهلي لن يجدد لحسام عاشور، والزمالك يفاوضه".


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة نارية ضد فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، عصر يوم السبت المقبل الموافق 7 مارس، في لقاء سيقام على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا  لعام 2020.


وفاز الأهلي في مباراة الذهاب على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الماضي بهدفين دون رد أحرزهما النجم التونسي علي معلول في مباراة شهدت حضور جماهيري يتمثل فى 30 ألف مشجع من أنصار القلعة الحمراء.

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