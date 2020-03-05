حزب مستقبل وطن بأسوان يكرم 58 من المتفوقين ذوي الهمم.. صور

يواصل حزب مستقبل وطن بأسوان جهوده المستمرة لرعاية مختلف فئات المجتمع ومن بينهم ذوو الهمم.





وفى هذا الإطار شهدت مدينة كلابشة شمال أسوان مساء الأربعاء تنظيم حفل لتكريم صناع الإرادة والمتميزين من ذوى الاحتياجات الخاصة والبالغ عددهم 58 مكرمًا من المتفوقين ورؤساء أندية ذوى الاحتياجات وأصحاب الهم وعدد من المسئولين الذين ساهموا وكان لهم دور بارز فى مساعدة هذه الفئة.





وبدأت الفعاليات بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر وتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم أعقبه كلمات لأبرز شخصيات الحضور، ثم تكريم المتميزين من ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب الإرادة الذين استطاعوا أن يحصدوا مراكز متقدمة في مسابقات على مستوى الجمهورية ، وأختتم الحفل بتقديم فقرات فنية لعدد من فرق الفنون الشعبية.





وحضر الإحتفالية المهندس صابر حسين رئيس مدينة كلابشة، نيابة عن محافظ أسوان، والمستشار حسن سيد خليل عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بأسوان، وأسامة عبد الستار، أمين الاستثمار بنضر النوبة، وراعى الاحتفالية، والشيخ رجب عابدين مدير أوقاف مدينة كلابشة، والقس موسى رفلة، راعى كنيسة بنبان، والدكتورة مرفت السمان، أمين ذوى الاعاقة بحزب مستقبل وطن بأسوان، ولفيف من قيادات الحزب بالمحافظة.





ومن جانبه قال النائب حسن سيد خليل إن الحزب يحرص على مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بأسوان من أجل دمجهم في المجتمع وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بهذه الفئة الكبيرة لاستثمار طاقات ذوي الإعاقة القوية في الارتقاء بالوطن.





وأوضح حسن سيد خليل أنه سيتم إنشاء مجلس أعلى لذوي الاحتياجات الخاصة لإدارة شئون ذوي الإعاقة في جميع المحافظات وسوف يتبع مجلس الوزراء مباشرة لكي يلبي كافة مطالب واحتياجات ذوي الاعاقة في كافة مناحي الحياة.





فيما أضافت الدكتورة مرفت السمان أمين الاعاقة في حزب مستقبل وطن بأسوان ان الرئيس السيسي يولى إهتمامًا كبيرًا بالأشخاص ذوي الإعاقة منذ توليه المسئولية حتى يصبحوا شركاء فاعلين في الوطن المصري ، وصدر في عهد الرئيس السيسي قانون رقم 10 لسنة 2018 والذي تتضمن مواده ولائحته التنفيذية حقوقا كثيرة لذوي الإعاقة في كافة المجالات.





بينما تابع أسامة عبدالستار أمين الاستثمار بأمانة حزب مستقبل وطن في مركز نصر النوبة بأن الاحتفالية تضمنت تكريم 58 شخصية من صناع الإرادة والمتميزين على مستوى محافظة أسوان وتقديم العديد من الهدايا العينية والشهادات التقديرية وذلك بهدف تنمية قدرات ذوي الإعاقة وتشجعيهم على مواصلة الابداع والكفاح حتي يرتقي المجتمع المصري بجهود كافة أبنائه.





وتابع بأنهم سيبذلون مزيد من الجهد لخلق البيئة الملائمة من أبنائنا ذوى الإعاقة وتوفير سبل لاتاحة اللازمة لهم في كافة نواحي الحياة المختلفة.

وفى نفس السياق قال الشيخ رجب عابدين مدير أوقاف كلابشة إن الدين الإسلامى وضح بأن ذوى الاحتياجات ليسوا أقل من غيرهم، وأن النصر والرزق يأتى بسبب هؤلاء الضعفاء كما أن الإعاقة ليست عقبة حتى يصل الإنسان لما يريد وضرب مثالا بالصحابي الجليل عبد الله بن ابى مكتوب الذى أخلفه الرسول على المدينة رغم أنه كان ضريرا وكذلك الإمام الترمذى الذى ضريرا ووصل إلى ما وصل إليه من علم.





بينما أكد القس موسى، راعى كنيسة بنبان بأسوان، أن شعب مصر مبارك بوحدته ووطنية ولا خلاف بي فئاته، لافتًا إلى أن مصر التى ذكرت فى الإنجيل والقرآن تحتفى بوطنيتها وترابطها أمام العالم أجمع.





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