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فن

إبراهيم سعيد يرد على حسن شاكوش بعد ظهوره مع بسمة وهبة ..شاهد

الخميس 05/مارس/2020 - 04:32 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
وجه الكابتن إبراهيم سعيد، لاعب المنتخب المصري السابق، الشكر إلى مطرب المهرجانات، حسن شاكوش، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وغرد إبراهيم سعيد، "‏شكرا للنجم حسن شاكوش، على كلامه وحديثه عني مع الإعلاميه بسمه وهبي احترمت تواضعك واتمنى لك دوام الخير والتوفيق في حياتك العملية وحديثك عن مقابلتي اتشرف اكيد بمعرفتك وقريبا نلتقي على خير حبيبي والله".

وكان حسن شاكوش أعلن خلال لقائه في برنامج "كل يوم" مع الإعلامية بسمة وهبة، أن مثله الأعلى في لعب كرة القدم هو اللاعب السابق إبراهيم سعيد.

يذكر أن حسن شاكوش طرح أغنيته الجديدة عود البطل بالتعاون مع المطرب عمر كمال وحققت نجاحات عالية في أول يوم عرضها قبل أن يتم حذفها من إدارة يوتيوب بعد وصولها لـ 7 ملايين مشاهدة في 24 ساعة. 

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