المصري: نعاني من الإصابات وسنتأهل من المغرب

كشف طارق هاشم، عضو مجلس إدارة نادي المصري، عن استعدادات الفريق فى المغرب لمواجهة نهضة بركان.





وقال "هاشم"، فى تصريحات متلفزة عبر برنامج "زملكاوي"، إننا نعاني من إصابات كثيرة، على رأسهم الهداف أحمد جمعة، أوموتو وإيزي إيميكا، وهو ما أثر بالفعل في أداء الفريق أثناء مباراة الذهاب التي أقيمت في السويس.





وأضاف أنه رغم اهتزاز مستوانا في مباريات الدوري، إلا أننا قادرون على تحقيق الفوز، لأن كرة القدم لا تعرف المستحيل.





وبسؤاله عن الشائعات التي تدور عن نادي المصري، قائلًا إن الجهاز الفني بالكامل مستاء بسبب هذه الأمور، إلا أننا قادرون على التأهل وتحقيق نتيجة كبيرة في كازابلانكا.





واختتم تصريحاته بأنه مستاء بشدة من شائعات الحاقدين والمغرضين التي أقرأها واستمع إليها يوميًا، خاصة على مواقع التواصل.



