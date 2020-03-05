أحمد حسن: المنتخب يرفع مكافأة الفوز لـ 60 ألف جنيه لكل لاعب

كشف الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقًا، عن أن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الحالي، تقدم بلائحة مكافآت للاعبي المنتخب؛ من أجل تحفيزهم.





وقال أحمد حسن، في تصريحات متلفزة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، إن "حسام البدري تقدم بلائحة ترصد 60 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب؛ حال الفوز، ولكن لم يتم اعتمادها حتى الآن".





وأضاف أحمد حسن، أن عمرو وردة سيتواجد في معسكر منتخب مصر المقبل لمنتخب توجو، بينما كهربا بعيد عن الانضمام إلى المعسكر؛ بعد إيقافه إلى نهاية الموسم".

وتابع أحمد حسن "مروان محسن سينضم للمعسكر ولكن لن يلعب بشكل أساسي، ومصطفى محمد هو الأقرب للانضمام؛ فهو مهاجم مصر الأول".



