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توك شو

أسباب حظر دخول القطريين إلى مصر.. الحكومة توضح

الخميس 05/مارس/2020 - 01:07 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
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التوك شو
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه في الوقت الذي اتخذت فيه قطر قرارًا بمنع تأشيرات المصريين  لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مصر لم تكن بها أي حالات مسجلة إصابة بالفيروس، والحالة الوحيدة التي ظهرت كانت قد تعافت قبل صدور القرار ربما بأسبوع.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال لقائه في برنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن الحكومة درست الأمر، واتخذت القرار بحظر القطريين لأننا نواجه خطر انتشار فيروس كورونا، وقطر من الدول التي بها إصابات، مؤكدًا "هناك تفوق كثيرا الإصابات التي حدثت في مصر والتي تقتصر على إصابة واحدة لشخص أجنبي يتلقى العلاج الآن".


وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة رأت أن من المصلحة أن تكون المعاملة بالمثل سيكون القرار ساريًا من منتصف ليل الجمعة 6 مارس، وبناءً عليه سيتم حظر دخول أي شخص يحمل الجنسية القطرية.


نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما نشر حول اكتشاف آلاف الحالات من الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بمصر.

وكان نفى المركز أيضًا خبرًا نُشر عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إخلاء بعض مدارس الجمهورية من الطلاب بداية من ٧ مارس ولمدة ٤ أسابيع نتيجة انتشار فيروس كورونا.

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