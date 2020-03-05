وزير الرياضة ينعى الجوهري الصغير نجم الزمالك السابق

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، خالص التعازي في وفاة لاعب فريق الكرة بالزمالك السابق الكابتن محمود الجوهري "الصغير" .

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة اللاعب ونادي الزمالك، داعيًا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.