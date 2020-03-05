وزير الرياضة ينعى الجوهري الصغير نجم الزمالك السابق

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، خالص التعازي في وفاة لاعب فريق الكرة بالزمالك السابق الكابتن محمود الجوهري "الصغير" .
وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة اللاعب ونادي الزمالك، داعيًا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وتقام الجنازة بعد صلاة الظهر غدا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم .. وسيقام العزاء يوم السبت المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية.
وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة اللاعب ونادي الزمالك، داعيًا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وتقام الجنازة بعد صلاة الظهر غدا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم .. وسيقام العزاء يوم السبت المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية.