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أخبار البلد

اليوم.. مباحثات لوزير الخارجية مع وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية

الخميس 05/مارس/2020 - 06:30 ص
صدى البلد
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أ ش أ
يعقد وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الخميس مباحثات مع أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الذي يقوم بزيارة للقاهرة.

ومن المنتظر أن يتناول اللقاء العلاقات المتميزة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات والقضايا والملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

ومن ناحية اخرى.. يعقد الوزير شكرى في اليوم نفسه اجتماعا موسعا مع السفراء الأفارقة المعتمدين لدى مصر .
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