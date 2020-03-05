اليوم.. مباحثات لوزير الخارجية مع وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية

يعقد وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الخميس مباحثات مع أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الذي يقوم بزيارة للقاهرة.



ومن المنتظر أن يتناول اللقاء العلاقات المتميزة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات والقضايا والملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك.