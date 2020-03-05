بلومبرج يعلن انسحابه من المنافسة الانتخابية للديمقراطيين ويدعم بايدن

علق عمدة نيويورك السابق الملياردير مايك بلومبرج حملته للانتخابات الرئاسية الأمريكية اليوم الأربعاء بعد أن أنفق مئات الملايين من الدولارات دون مردود، معلنا عن دعمه لنائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وأكد بلومبرج، في كلمة بين أنصاره في حي مانهاتن بنيويورك، إنه قرر الانسحاب تجنبا لمزيد من تفتيت أصوات ناخبي الحزب الديمقراطي بما قد يفيد الخصم السياسي للديمقراطيين وهو الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وجاء قرار بلومبرج بعد أداء وصف بال " كارثي " في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في 14 ولاية أمس الذي عرف ب" الثلاثاء الكبير" وحصول الملياردير الديمقراطي على فوز وحيد في منطقة جزرية صغيرة تابعة للولايات المتحدة وهي ساموا الأمريكية الواقعة في جنوب المحيط الهادي جنوب غربي هاواي لكنه لم يفز في أي ولاية.

ودعا بلومبرج أنصاره لدعم حملة بايدن، مؤكدا أن إلحاق الهزيمة بترامب سوف يتطلب الوحدة خلف مرشح تكون له أفضل الفرص لذلك ، وأضاف أنه " بعد تصويت الأمس بات واضحا أن هذا المرشح هو صديقي والمواطن الأمريكي العظيم " جو بايدن".

يذكر أن تأييد بلومبرج لبايدن يأتي بعد موقف مماثل من جانب اثنين من المتنافسين السابقين من الديمقراطيين في السباق الرئاسي هما السيناتور إيمي كلوبوتشر والعمدة السابق بيت بوتيجيج واللذين انسحبا بالفعل معربين عن دعمهما لبايدن.