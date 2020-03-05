إعلامية كويتية: وقوف مصر بجانب الصين رسالة تحمل دلالات مهمة

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إنه على كل مصري وعربي أن يفتخر بما قدمته مصر لصديقتها الصين بعد موقفها الداعم والذي عكسته زيارة وزيرة الصحة د. هالة زايد حاملة هدية مصر للشعب الصيني من المستلزمات الطبية، مع رسالة تضامن من مصر مع الشعب الصيني لمواجهة فيروس كورونا.









ولفتت "الرشيد"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر تتعامل مع الفيروس بشفافية عبر اطلاع المواطنين على المستجدات بشكل يومي، وهذا ما أشادت به منظمة الصحة العالمية، فلا يمكن لبلد أن تخفي حالات مصابة عن أعين مكتب الصحة العالمية لديها.









وحذرت الرشيد من الانسياق وراء الحملات الإعلامية الشرسة والممنهجة ضد مصر باستغلال فيروس كورونا وهي حملات وراءها مخابرات دول وفيروس حقيقي هو التنظيم الدولى لجماعة الإخوان وتوابعهم في كل دول العالم بهدف الإضرار بقطاعات الدولة الحيوية.









وأشادت الإعلامية الكويتية بالجهود المصرية لمنع انتشار الفيروس؛ مشيرة إلى أن مصر خالية من فيروس كورونا وثبتت نتائج الفحص والعزل لمئات المخالطين للحالة المصابة سلبيتها.







