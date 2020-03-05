البدري أكثر شخص ظلمني.. عماد متعب يكشف سر رفضه تولي منصب مدير المنتخب

أكد عماد متعب نجم فريق الأهلي والمنتخب السابق، أن حسام البدري، مدرب الفريق الأسبق والمنتخب الأول الحالي، أكثر شخص ظلمه في مسيرته الكروية، وأنه السبب الرئيسي في اعتزاله.









وأضاف عماد متعب، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، أن الجمهور سانده كثيرًا خاصة أثناء فترة غيابه عن المشاركة مع الفريق.





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وتابع عماد متعب، أن سر رفضه تولي منصب مدير المنتخب هو وجود حسام البدري مديرًا فنيًا، مشددا أن الأمر لم يكن منطقيًا، مبديًا غضبه، وأن العمل معه كان سيؤثر سلبًا على المنتخب.









وأوضح عماد متعب، أن ما كان يعنيه وقتها هو مصلحة المنتخب، لذلك رفض تمامًا المنصب.







