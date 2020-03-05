رسالة رومانسية من مصطفى شعبان تشعل السوشيال ميديا.. والجمهور: الكلام ده كبير

شارك الفنان مصطفى شعبان، جمهوره بصورة جديدة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وعلق مصطفى شعبان، على الصورة برسالة رومانسية، كتب فيها "باللهِ يا مُفتي الهوى قُلّي إذا ‏بَلغَ النصابُ الشوقَ كيفَ زكاتُه؟".





ولقيت الصورة، ردودًا واسعة من متابعيه، وكانت من أبرز التعليقات "منور يا نجم" و "برنس ما شاء الله" و " ايه الرومانسية دي كلها" و "الكلام ده كبير".





يذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان كان مسلسل "أبو جبل"، والذى عرض فى رمضان الماضى.





ويشارك فى بطولة المسلسل كل من دياب، وحسن حسني، ونجلاء بدر، ومريم حسن، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، ومحمد علي رزق، وغفران محمد، وأحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح