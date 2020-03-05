مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 - 3 - 2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 5 - 3 - 2020 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات العالمية أبرزها كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس فرنسا والدوري المصري.
مواعيد مباريات الدورى المصرى
طلائع الجيش X إنبى – 5:00 مساءً - أون تايم سبورت
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا اليوم
غرناطة X أتلتيك بيلباو – 10:00 مساءا - السعودية الرياضية
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزى
ديربى كاونتى X مانشستر يونايتد – 9:45 مساء - beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات كأس فرنسا
سانت ايتيان X رين – 9:55 مساء - beIN SPORT HD 6
مواعيد مباريات الدورى السعودى
الحزم X الاتحاد – 5:45 مساء - السعودية الرياضية
الشباب X العدالة – 7:40 مساء - السعودية الرياضية