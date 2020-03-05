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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 - 3 - 2020 والقنوات الناقلة

الخميس 05/مارس/2020 - 06:18 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
تنطلق اليوم الخميس 5 - 3 - 2020 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات العالمية أبرزها كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس فرنسا والدوري المصري.
 
مواعيد مباريات الدورى المصرى 
 
طلائع الجيش X إنبى – 5:00 مساءً - أون تايم سبورت


مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا اليوم
 
غرناطة  X  أتلتيك بيلباو – 10:00 مساءا -  السعودية الرياضية

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزى 
 
ديربى كاونتى X مانشستر يونايتد – 9:45 مساء -  beIN SPORT HD 2

 
مواعيد مباريات كأس فرنسا 

سانت ايتيان X رين – 9:55 مساء -  beIN SPORT HD 6
 
مواعيد مباريات الدورى السعودى 
 
الحزم X الاتحاد – 5:45 مساء -  السعودية الرياضية
الشباب X العدالة – 7:40 مساء -  السعودية الرياضية

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