وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن العدوان تم من فوق الأجواء اللبنانية ومن فوق الجولان السوري المحتل.



وقال مصدر عسكري للوكالة: "رصدت وسائط دفاعنا الجوي حركة طيران حربي إسرائيلي قادم من شمال فلسطين المحتلة باتجاه صيدا، وأطلق من فوق الأجواء اللبنانية عدة صواريخ باتجاه المنطقة الوسطى، وعلى الفور تم التعامل مع الصواريخ المعادية، والتصدي لها بنجاح ومهنية حالت دون وصول أي منها إلى مواقعنا المستهدفة.