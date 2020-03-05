بلاش الدقن.. الرجال أكثر عرضة لفيروس كورونا

أكد مسئولو الصحة في الولايات المتحدة، أنه يمكن لـ اللحية أن تعيق ارتداء

بشكل صحيح على الوجه، وهو ما يجعل الرجال ذات اللحى أكثر عرضة لفيروس كورونا المستجد.