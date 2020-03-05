أيتن عامر تحتفل مع محمد رجب بانتهاء مسلسل «الأخ الكبير».. شاهد

احتفلت الفنانة ايتن عامر بنهاية عرض مسلسل "الأخ الكبير" الذي حقق نجاحا كبيرا أثناء فترة عرضه، وتمت متابعته من عدد كبير من الجماهير للمسلسل.





ونشرت ايتن عامر فيديو برفقة الفنان محمد رجب والفنان إيهاب فهمي ومخرج المسلسل إسماعيل فاروق من داخل أحد المطاعم احتفالا بانتهاء عرض المسلسل.





ولقي الفيديو ردودًا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وكانت من أبرز التعليقات "الف مبروووووك" و "مسلسل روعه" و "منورين الدنيا" و " نجمتنا الجميلة".





وشاركت الفنانة ايتن عامر في بطولة مسلسل "الأخ الكبير" مع الفنان اشرف زكي، محمد رجب، هبة مجدي، محمود حجازي، هاجر أحمد، ايهاب فهمي محمد نجاتي، راند البحيري، عبير صبري من اخراج اسماعيل فاروق وتأليف احمد عبد الفتاح.