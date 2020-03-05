AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عود البطل.. غادة عبد الرازق تتألق في أحدث ظهور.. والجمهور يتغزل.. شاهد

الخميس 05/مارس/2020 - 07:46 ص
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
Advertisements
مصطفى كرم
شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، جمهورها بمجموعة من الصور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت غادة عبد الرازق بإطلالة جذابة بارتدائها فستانا باللون الأزرق السماوي يتسم بفتحة من أمام الساق، واعتمدت على وضع ميكب كثيف على وجهها ولكنه بدا متناسقا مع بشرتها الجذابة.


ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات بين "قمرررر واللون يجنن" و " جميل ماشاء الله" و " عسل" و " عود البطل".

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق مشاركتها فى الماراثون الرمضاني بمسلسل "حدوتة مرة" ، المسلسل من تأليف عمر عبدالحليم، إخراج ياسمين أحمد، بطولة: غادة عبدالرازق، مجدي كامل، عبد الرحمن أبو زهرة، عايدة رياض، محمد شاهين، ودارت أحداثه حول "مُرة" التي تعيش مأساة عائلية تهدد حياتها المستقبلية، وقامت الفنانة أنغام بغناء التتر الخاص بالمسلسل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غادة عبد الرازق تحتفل بالعام الجديد مع ابنتها روتانا.. شاهد

شاهد .. رقص هستيري لـ غادة عبد الرازق وابنتها وأحفادها

شاهد.. ابنة غادة عبد الرازق تحتفل بالعام الجديد مع طفلتها

جيسي عبدو تتألق في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور يتغزل فيها

غادة عبد الرازق تحتفل ببدء تصوير حفلة ٩.. وتكشف سر طرحة الزفاف

بالأبيض.. يسرا تتألق والجمهور يتغزل

ترشيحاتنا

جمال شعبان يحذر النساء.. كوب من اللبن يصيبك بسرطان الثدي

بـ 3 ملايين دولار.. الأهلي يتلقى عرضا لاحتراف أليو ديانج

مي كساب توجه رسالة لـ هاني شاكر بعد قرار عمل شعبة فنية لمطربي المهرجانات

قامت بمغازلته.. شقيق مريم حسين يخطف الأنظار بوسامته ..فيديو

في ذكرى ميلاد بشارة واكيم.. قصص حبه الفاشلة وسر طرد شقيقه له

فخور بالاقتراب من رقم الخطيب.. محسن ياجور يكشف عن مصير مفاوضات الأهلي والزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يزيد من جمال منزلك.. 15 فكرة لاستخدام اللون الكشمير في ديكورات البيت

شاهد ما فعله فيروس كورونا بسائق شاحنة إيراني فجأة

جمال شعبان يحذر النساء.. كوب من اللبن يصيبك بسرطان الثدي