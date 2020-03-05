شاهد.. سلاح الجو الملكي السعودي يجري مناورات في سماء تونس

شهدت سماء مدينة جرية جنوبي تونس، أمس، مناورات جوية أجراها سلاح الجو الملكي السعودي بحضور الرئيس التونسي قيس سعيد.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "سلاح الجو السعودي شارك بسبع طائرات حربية حلّقت في سماء مدينة جربة لمدة 20 دقيقة وقدمت عروضًا أبهرت الحضور بخفتها وسرعتها ومدى احترافية فريق الطيران المشارك. وشكّلت الطائرات السبع عددًا من الرسومات التي زينت سماء العرض، من بينها شعار المملكة العربية السعودية وتشكيل الدرع وحركة القلب وغيرها من العروض".







