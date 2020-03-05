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أخبار العالم

شاهد.. سلاح الجو الملكي السعودي يجري مناورات في سماء تونس

الخميس 05/مارس/2020 - 05:56 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
شهدت سماء مدينة جرية جنوبي تونس، أمس، مناورات جوية أجراها سلاح الجو الملكي السعودي بحضور الرئيس التونسي قيس سعيد. 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "سلاح الجو السعودي شارك بسبع طائرات حربية حلّقت في سماء مدينة جربة لمدة 20 دقيقة وقدمت عروضًا أبهرت الحضور بخفتها وسرعتها ومدى احترافية فريق الطيران المشارك. وشكّلت الطائرات السبع عددًا من الرسومات التي زينت سماء العرض، من بينها شعار المملكة العربية السعودية  وتشكيل الدرع وحركة القلب وغيرها من العروض".


وجاء ذلك ضمن فعاليات الدورة العاشرة للمعرض الدولي لصناعة الطيران والدفاع، حيث يستمر على مدى خمسة أيام يأتي بمشاركة أكثر من 250 شركة عارضة، و 100 وفد دولي رسمي، ويُعد أكبر اجتماع للطيران والدفاع في قارة إفريقيا.
شاهد.. سلاح الجو الملكي السعودي يجري مناورات في سماء تونس
شاهد.. سلاح الجو الملكي السعودي يجري مناورات في سماء تونس
شاهد.. سلاح الجو الملكي السعودي يجري مناورات في سماء تونس
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