بالواقع الافتراضي.. أكاديمية جديدة في السعودية لتعليم القيادة للنساء

دشن أمير المنطقة الشرقية بالسعودية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أمس الأربعاء، أكاديمية الشرقية للقيادة النسائية، والتي تعد أول أكاديمية متكاملة لتعليم القيادة للنساء بمحافظة الأحساء.





وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن تلك الأكاديمية تعتبر واحدة من مبادرات شركة أرامكو السعودية للمجتمع بهدف بتمكين المرأة السعودية، وتحفيز طاقاتها وقدراتها.





ويعمل بأكاديمية الشرقية للسياقة أكثر من 250 موظفة سعودية كمدربات ومحاضرات، بالإضافة إلى الأعمال الأخرى المرتبطة بالتشغيل ويُتوقع أن يصل عددهن إلى 300 مع نهاية الربع الأول للعام المقبل.





ويتوفر للمتدربات نفس المنهج التعليمي عالي الجودة الذي يقدمه مركز أرامكو السعودية لتعليم سياقة السيارات في الظهران، وهو أول مراكز تعليم سياقة السيارات التي أنشأتها الشركة، كما تمنح الأكاديمية شهادة برنامج السياقة بعد مرور فترة التدريب المطلوبة ومراقبة الأداء التي تتم على مدار اليوم، وفقًا لساعات تدريب مرنة، يتم فيها استيعاب المتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة أيضًا.





ويشغل مبنى الأكاديمية مساحة تُقدّر بحوالي 3,500 متر مربع، فيما تبلغ مساحة ميدان التدريب 50,000 متر مربع. وتشمل التجهيزات التي تم توفيرها بهذه الأكاديمية 115مركبة، و11 جهاز محاكاة تفاعلية تحاكي السيناريوهات الحقيقية في منطقة الأحساء، وهي أفضل أجهزة المحاكاة في العالم، إلى جانب خمسة فصول دراسية ذكية، وقاعة، وأنظمة رعاية يومية، وعيادة، وغرفة اختبار عبر الإنترنت، وقاعة مؤتمرات، ومركز اتصال.



