AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بالواقع الافتراضي.. أكاديمية جديدة في السعودية لتعليم القيادة للنساء

الخميس 05/مارس/2020 - 05:40 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
دشن أمير المنطقة الشرقية بالسعودية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أمس الأربعاء، أكاديمية الشرقية للقيادة النسائية، والتي تعد أول أكاديمية متكاملة لتعليم القيادة للنساء بمحافظة الأحساء.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن تلك الأكاديمية تعتبر واحدة من مبادرات شركة أرامكو السعودية للمجتمع بهدف بتمكين المرأة السعودية، وتحفيز طاقاتها وقدراتها.

ويعمل بأكاديمية الشرقية للسياقة أكثر من 250 موظفة سعودية كمدربات ومحاضرات، بالإضافة إلى الأعمال الأخرى المرتبطة بالتشغيل ويُتوقع أن يصل عددهن إلى 300 مع نهاية الربع الأول للعام المقبل.

ويتوفر للمتدربات نفس المنهج التعليمي عالي الجودة الذي يقدمه مركز أرامكو السعودية لتعليم سياقة السيارات في الظهران، وهو أول مراكز تعليم سياقة السيارات التي أنشأتها الشركة، كما تمنح الأكاديمية شهادة برنامج السياقة بعد مرور فترة التدريب المطلوبة ومراقبة الأداء التي تتم على مدار اليوم، وفقًا لساعات تدريب مرنة، يتم فيها استيعاب المتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة أيضًا.

ويشغل مبنى الأكاديمية مساحة تُقدّر بحوالي 3,500 متر مربع، فيما تبلغ مساحة ميدان التدريب 50,000 متر مربع. وتشمل التجهيزات التي تم توفيرها بهذه الأكاديمية 115مركبة، و11 جهاز محاكاة تفاعلية تحاكي السيناريوهات الحقيقية في منطقة الأحساء، وهي أفضل أجهزة المحاكاة في العالم، إلى جانب خمسة فصول دراسية ذكية، وقاعة، وأنظمة رعاية يومية، وعيادة، وغرفة اختبار عبر الإنترنت، وقاعة مؤتمرات، ومركز اتصال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ مساحة 2.4 مليون متر مربع.. السعودية تخطف الأنظار بتدشين أكبر واجهة بحرية سياحية

البدء في إنشاء أول مصنع بمدينة الأثاث في دمياط ..صور

سعفان يواصل جولاته بالصعيد ويتفقد مركز تدريب الراضوانية بالأقصر..يؤكد: القيادة السياسية وجهت الحكومة بالتواجد وسط المواطنين وتوفير احتياجاتهم..ويعلن افتتاح مركز تدريب شهداء الكتيبة 103 صاعقة خلال أيام

غدا.. نقيب البيطريين يفتتح فرع النقابة في الوادي الجديد

ليت الزمان يعود يوما.. الوطني العُماني بوابة السلطنة إلى معرفة المجهول عنها.. صور

ترشيحاتنا

بعد المنشور الفاضح.. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة نارية إلى شقيقته وأحمد العوضي ..فيديو

رسميًا.. عقوبات مغلظة على الترجي من الكاف بسبب أحداث استاد القاهرة

«اهدى شوية»..عماد متعب يوجه رسالة لـ كهربا

مرتضى منصور ينعى محمود الجوهري.. اِعرف موعد الجنازة ومكان العزاء

وزير الرياضة التونسي يكشف حقيقة منع جماهير الزمالك من مؤازرة الفريق بـ رادس

أخبار النادي الأهلي.. عبد الله بكري يوقع للمارد الأحمر.. والقلق يسيطر على صن داونز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها حفاضات الأطفال.. البريطانيون يرتدون أشياء غريبة للحماية من كورونا

أزرق x أزرق.. مي عمر تتألق في أحدث جلسة تصوير

كورونا ينقسم إلى نوع أشد فتكا.. ويمكنه الانتشار في البول والبراز أو الغازات