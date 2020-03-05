رمضان صبحي يحتفل بعيد ميلاد زوجته ويوجه رسالة رومانسية لها ..شاهد

احتفل رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي بعيد ميلاد زوجته حبيبة إكرامي.





ونشر رمضان صبحي صورة له بجوار حبيبة إكرامي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وعلق رمضان صبحي على الصورة "في مثل هذا اليوم أتمنى لك عيد ميلاد سعيد يا توأم روحي".





وانهالت عليه التعليقات من متابعيه، وكان منها "كل سنه وانتم طيبين" و " كل عام وهي بخير عيد ميلاد سعيد" و " منورين" و " حشتنا يا رمضونا الملاعب تفتقدك".





ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره صن داونز، يوم السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في جنوب افريقيا، وانتهت أحداث مباراة الذهاب بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-0.