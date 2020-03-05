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فن

في ذكرى ميلاد بشارة واكيم.. قصص حبه الفاشلة وسر طرد شقيقه له

الخميس 05/مارس/2020 - 06:41 ص
بشارة وكيم
بشارة وكيم
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أحمد إبراهيم
يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل بشارة واكيم والذي اشتهر بتقديم أدوار كوميدية عديد تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربي.
 
عاش بشارة واكيم حياة صعبة للغاية خاصة بعد قرار دخوله الفن حيث واجه عاصفة من الرفض من قبل عائلته حيث رفضت تركه للمحاماة وعمله في الفن، فعندما انضم بشارة إلى فرقة جورج أبيض اضطرته أحد مشاهد التمثيل إلى حلق شاربه، وطرده أخوه الأكبر من المنزل لأنه رأى أن "بشارة" تخلى عن رمز الرجولة ليعمل مشخصاتي، واُضطر إلى المبيت فى أروقة المسرح.

عمله في الفن أيضا كان سببا في فسخ خطوبته من أول فتاة يحبها، كما فشل في الحب مرة أخرى بعدما عرض على الفنانة ماري منيب الزوج لكنها رفضته، فاتخذ قرارا بعدم الزواج نهائيًا ولم يكن فشله في قصص حبه هو السبب الرئيسي في عزوفه عن الزواج، لكن دعوة والدته "روح إلهي يبتليك بجوازة تهد حيلك"، تسببت في خوفه من فكرة الزواج.


أتقن اللغة العربية، وتعلمها عن ظهر قلب من القرآن الكريم، بالرغم من أنه قبطي، حيث اعتنق وجهة نظر تقول، إن من يُريد أن يتثقف في اللغة العربية يجب أن يحفظ القرآن الكريم ويفهم معاني آياته.

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