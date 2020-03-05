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أخبار العالم

«العال» تحجر على 150 موظفا خالطوا مصابا يونانيا بكورونا

الخميس 05/مارس/2020 - 04:14 ص
صدى البلد
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صدى البلد
ذكرت مصادر إعلامية، أن أكثر من 150 موظفا في شركة طيران "العال" الإسرائيلية، جرى وضعهم قيد الحجر الصحي المنزلي، عملا بالتعليمات الجديدة لوزارة الصحة الإسرائيلية.


صرحت مصادر إعلامية، بأن أكثر من 150 موظفا فى شركة طيران العال الإسرائيلية، جرى وضعهم قيد الحجر الصحي المنزلي، وذلك تنفيذا للتعليمات الجديدة بوزارة الصحة الإسرائيلية.


ونوهت المصادر الإعلامية بأن غالبية الذين تم عزلهم هم من الطيارين والمضيفات العاملات على متن الرحلات الجوية للشركة. 


وأكدت المصادر، أن هذا القرار صدر عقب إعلان وزارة الصحة اليونانية الكشف على مواطن مصاب بفيروس كورونا، سافر إلى مصر وإسرائيل على رحلة لـ العال.
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