عماد متعب يكشف تفاصيل مباراة اعتزاله وسر أزمة مروان محسن

كشف عماد متعب، نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن تفاصيل مباراة اعتزاله المقرر إقامتها لاحقًا، مؤكدًا أنه سافر إلى إسبانيا للاتفاق على تفاصيل المباراة.









وقال عماد متعب، في تصريحات لـ قناة "أون تايم سبورت"، إنه تم الاتفاق على 95% من الأمور المتعلقة بالمباراة، مشيرًا إلى أن الموعد النهائي لإقامتها سيتم تحديده خلال أسبوعين.









أما عن سر وجود أزمة في هجوم فريق الأهلي، فأكد أن المارد الأحمر يعتمد في الفترة الحالية على لاعبي خط الوسط من أجل إحراز الأهداف، مؤكدا أن مروان محسن مهاجم ممتاز ولكنه يلعب بشكل خاطئ.









وأضاف عماد متعب، أن مروان محسن يلعب بنفس الطريقة التي كان يمارسها وقت تولي كوبر قيادة المنتخب، مشددًا على أن مروان محسن يجب أن يكون إيجابيًا بشكل أكبر على المرمى ويحاول التسديد بكثرة.



