AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عماد متعب يكشف تفاصيل مباراة اعتزاله وسر أزمة مروان محسن

الخميس 05/مارس/2020 - 07:32 ص
عماد متعب
عماد متعب
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف عماد متعب، نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن تفاصيل مباراة اعتزاله المقرر إقامتها لاحقًا، مؤكدًا أنه سافر إلى إسبانيا للاتفاق على تفاصيل المباراة.


وقال عماد متعب، في تصريحات لـ قناة "أون تايم سبورت"، إنه تم الاتفاق على 95% من الأمور المتعلقة بالمباراة، مشيرًا إلى أن الموعد النهائي لإقامتها سيتم تحديده خلال أسبوعين.


أما عن سر وجود أزمة في هجوم فريق الأهلي، فأكد أن المارد الأحمر يعتمد في الفترة الحالية على لاعبي خط الوسط من أجل إحراز الأهداف، مؤكدا أن مروان محسن مهاجم ممتاز ولكنه يلعب بشكل خاطئ.


وأضاف عماد متعب، أن مروان محسن يلعب بنفس الطريقة التي كان يمارسها وقت تولي كوبر قيادة المنتخب، مشددًا على أن مروان محسن يجب أن يكون إيجابيًا بشكل أكبر على المرمى ويحاول التسديد بكثرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أزمة قبل دقائق من انطلاق مباراة الأهلي وبيراميدز بسبب الزى .. تفاصيل

حسن شحاتة: لا يوجد لاعب مثل عماد متعب وجيله أحسد عليه

«اهدى شوية»..عماد متعب يوجه رسالة لـ كهربا

البدري أكثر شخص ظلمني.. عماد متعب يكشف سر رفضه تولي منصب مدير المنتخب

ترشيحاتنا

أيتن عامر تحتفل مع محمد رجب بانتهاء مسلسل «الأخ الكبير».. شاهد

حقيقة إصابة امرأة بفيروس كورونا.. «صحة أسوان» ترد

أصلي ولكن أفكر كثيرا أثناء الصلاة فماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يقدم حلولا

مي كساب توجه رسالة لـ هاني شاكر بعد قرار عمل شعبة فنية لمطربي المهرجانات

سفير مصر في جنوب أفريقيا يكشف تفاصيل الحالة الصحية لمحمود الخطيب

السعودية تعلن تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يزيد من جمال منزلك.. 15 فكرة لاستخدام اللون الكشمير في ديكورات البيت

شاهد ما فعله فيروس كورونا بسائق شاحنة إيراني فجأة

جمال شعبان يحذر النساء.. كوب من اللبن يصيبك بسرطان الثدي