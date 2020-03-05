بسبب مرض كورونا.. جيمس بوند يقرر تأجيل عرض فيلم «لا وقت للموت»

قرر القائمون على سلسلة أفلام الحركة والجاسوسية الشهيرة العميل 007 أو جيمس بوند، تأجيل عرض الجزء الجديد من الفيلم الذي كان مقررًا عرضه في أبريل المقبل؛ بسبب انتشار مرض كورونا الذي أنهى حياة أكثر من 3000 شخص حتى الآن.





وكشف فريق العمل حسب "سكاي نيوز" عن تأجيل عرض فيلم (نو تايم تو داي) أو "لا وقت للموت" لمدة 7 أشهر كاملة، حتى نوفمبر المقبل وجاء القرار وفقا لبيان من الشركة المنتجة للعمل على تويتر.





وفيلم (نو تايم تو داي) هو الخامس والعشرين في سلسلة أفلام جيمس بوند، حيث يواصل دانييل كريغ لعب دور العميل السري البريطاني لمرة خامسة، وأخيرة وكانت نجمة موسيقى البوب، الشابة بيلي آيليش، أطلقت أغنية الفيلم التي طال انتظارها في منتصف فبراير الماضي.