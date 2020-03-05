رجاء خاص من فرج عامر لـ مسئولي الكرة المصرية

وجه فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، طلبًا إلى مسئولي الكرة، مؤكدًا ضرورة تسويق الدوري بشكل أفضل للحصول على عائد جيد.





وأضاف فرج عامر، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، أن العديد من أندية الدوري الممتاز تسعى إلى ضم نجوم سموحة، مشيرًا إلى أن حسام حسن نجم الفريق تلقي عرض إعارة.





وتابع أن سموحة ينفق أكثر من 300 مليون جنيه سنويًا على النشاط الرياضي، لافتا إلى أن هناك أفكارًا عدة لتنمية موارد النادي بعيدًا عن بيع اللاعبين.





وأوضح أن سموحة يسعى إلى التتويج بـ كأس مصر هذا الموسم، مشددا على أن الكأس سرقت من سموحة في موسمي 2014، و2019.





وألمح إلى أن سموحة يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ ومديرا فنيا رائعا وهو الكابتن حمادة صدقي، متابعًا "لا ينقصه سوى التوفيق".



