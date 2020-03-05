أول تعليق من إيران على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ردت إيران على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير حول البرنامج النووي الإيراني، زاعمة أنها تؤدي واجباتها وفقا للاتفاق النووي.





وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي في معرض تعليقه على تقرير الوكالة، "التقرير الأول للوكالة كان واضحا كما في التقارير السابقة التي تنشرها الوكالة كل ثلاثة أشهر حول تخصيبها لليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي والماء الثقيل وذلك طبقا للاتفاق النووي".





وأضاف "لكن التقرير الثاني، فيما يتعلق بقضايا أخرى كانت عالقة بيننا وبين الوكالة منذ زمن طويل منذ فترة الرئيس السابق للوكالة أمانو حتى الآن، وهي ملاحظاتنا المحقة على بعض الأسئلة والطلبات التي تقدمت بها الوكالة في برنامجنا النووي وقد قمنا بتقديم استفسارات لهذه الطلبات تحت الضغط، ولكن ليس كل سؤال يمكن طرحه".



