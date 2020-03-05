AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول تعليق من إيران على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الخميس 05/مارس/2020 - 06:44 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
ردت إيران على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير حول البرنامج النووي الإيراني، زاعمة أنها تؤدي واجباتها وفقا للاتفاق النووي. 

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي في معرض تعليقه على تقرير الوكالة، "التقرير الأول للوكالة كان واضحا كما في التقارير السابقة التي تنشرها الوكالة كل ثلاثة أشهر حول تخصيبها لليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي والماء الثقيل وذلك طبقا للاتفاق النووي".

وأضاف "لكن التقرير الثاني، فيما يتعلق بقضايا أخرى كانت عالقة بيننا وبين الوكالة منذ زمن طويل منذ فترة الرئيس السابق للوكالة أمانو حتى الآن، وهي ملاحظاتنا المحقة على بعض الأسئلة والطلبات التي تقدمت بها الوكالة في برنامجنا النووي وقد قمنا بتقديم استفسارات لهذه الطلبات تحت الضغط، ولكن ليس كل سؤال يمكن طرحه".

وكان مدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، قد قال يوم الثلاثاء، إن إيران تخاطر بتفجير أزمة جديدة إذا لم تتعاون مع الوكالة، بعدما تقاعست عن الإجابة عن أسئلتها بشأن أنشطة نووية سابقة في ثلاثة مواقع نووية ورفضها السماح لمفتشي الوكالة دخول موقعين منهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيران تنتقم نوويا بعد مقتل قاسم سليماني

بعد فرض عقوبات على رئيسها.. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تهدد أمريكا

رصد منشأة سرية.. الوكالة الذرية تدق ناقوس الخطر بشأن برنامج إيران النووي

إيران ترفض السماح لمفتشي الوكالة الذرية بدخول منشأتين نوويتين

وكالة الطاقة الذرية تحذر من أزمة وشيكة بسبب إيران

ترشيحاتنا

مشهد صادم.. مصاب بكورونا في إيران يصارع الموت في الشارع

البدري أكثر شخص ظلمني.. عماد متعب يكشف سر رفضه تولي منصب مدير المنتخب

قامت بمغازلته.. شقيق مريم حسين يخطف الأنظار بوسامته ..فيديو

بـ 3 ملايين دولار.. الأهلي يتلقى عرضا لاحتراف أليو ديانج

تعليق العمرة.. اعرف كل شيء عن قرار السعودية الجديد وموعد انتهائه

رجاء خاص من فرج عامر لـ مسئولي الكرة المصرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يحذر النساء.. كوب من اللبن يصيبك بسرطان الثدي

شاهد.. نجم فريق توتنهام يعتدي بالضرب على أحد المشجعين داخل المدرجات.. فيديو وصور

24 ساعة فضائح.. قصة حب ياسمين عبدالعزيز.. وطليقة خالد عليش