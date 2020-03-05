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فن

فى ذكرى ميلاد سامية جمال.. عاشت حياة مأساوية ورفضت الزواج من ثرى عربى

الخميس 05/مارس/2020 - 08:44 ص
سامية جمال
سامية جمال
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تحل اليوم، الخميس، ذكرى ميلاد الفنانة سامية جمال، والتي تعد واحدة من أبرز الفنانات والراقصات في السينما المصرية، والتي ولدت في 5 مارس 1924، وتوفيت 1 ديسمبر 1994.

عانت من قسوة زوجة الأب التى حولتها إلى خادمة فى المنزل بدلا من أن تكون ابنة صاحب البيت، فقررت أن تهرب وتعيش مع شقيقتها المتزوجة لتجد نفس المعاملة، فقررت أن تهرب نهائيا فلجأت إلى تياترو ​بديعة مصابني​ التي أُعجبت برشاقتها وسمارها وأعطتها الفرصة كي ترقص منفردة بعد أن تم تدريبها.

وبالرغم من اعتزالها، إلا أن سامية عادت لترقص مع فرقة سمير صبري مقابل 2000 جنيه لتسديد ديونها التي تراكمت ولضيق اليد والظروف التي مرت بها، ولكنها شعرت أن الأمر لم يعد لائقا بها في هذه المرحلة العمرية، وهو ما قالته لسمير صبري بعدها بأنه لا يمكن ان تضيع تاريخها الفني.

وعلى الرغم من وضعها المادي الصعب، رفضت عرضا مغريا من أحد الأثرياء العرب الذي طلب منها الزواج مقابل أن يهديها جناحا خاصا في أحد الفنادق الكبرى لتعيش فيه.

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