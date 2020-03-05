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فن

أخبار الفن.. بوسي وأحضان شيرين عبد الوهاب لزوجها بعد حبسه.. شيما الحاج تشعل السوشيال.. شقيق ياسمين عبد العزيز يفضحها

الخميس 05/مارس/2020 - 06:59 ص
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز وشقيقها واحمد العوضى
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أحمد إبراهيم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


محرمتيش.. شيما الحاج تشعل السوشيال

عادت مجددًا الفنانة شيما الحاج لإثارة الجدل عبر صورة جديدة على حسابها بموقع "إنستجرام"، أثناء تواجدها في شارع المعز.

 

بوس وأحضان.. فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد قرار حبسه عاما

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، مقطع فيديو جديدًا للفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب، بعد الحكم عليه بالحبس عامًا؛ على خلفية دعوى قضائية ضده من قبل ياسر خليل، مدير أعمال، شيرين السباق، متهمًا زوجها بالشروع فى قتله.

 

بعد المنشور الفاضح.. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة نارية إلى شقيقته وأحمد العوضي ..فيديو

نشر الفنان وائل عبد العزيز شقيق ياسمين، مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يكشف فيه عن تفاصيل جديدة، ويرد على جميع الاتهامات التى هاجمته بعد الأزمة التى نشبت بينه وأحمد العوضى.

                                                  

بعد المنشور الفاضح.. وائل عبد العزيز: ما من أسد يجيب على الكلاب

كتب الفنان وائل عبد العزيز، تعليقًا جديدًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد الأزمة التى نشبت بينه والفنان أحمد العوضى؛ على خلفية علاقته بـ ياسمين عبد العزيز.

 

قامت بمغازلته.. شقيق مريم حسين يخطف الأنظار بوسامته ..فيديو

نشرت الفنانة مريم حسين، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" يجمعها بشقيقها إسماعيل.

 

في محضر رسمي.. فنان شهير يعتدي على معجبة

كشفت صحيفة الصباح التركية، عن أزمة جديدة للفنان التركي "جان يمان"، حيث قام بالتعدى على إحدى المعجبات فى أحد الأماكن العامة.

 

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