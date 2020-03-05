أعظم درس في الإسلام هو الأخلاق.. رسالة أحمد فتحي لمتابعيه

توجه أحمد فتحي، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إلى الله تعالى بالدعاء قبل أيام من مباراة الفريق أمام صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بجنوب أفريقيا.





وكتب أحمد فتحي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، " كن نقي القلب مهما اسودت القلوب من حولك، ازرع بذور الخير والسعادة والفرح والحب أينما كنت وحيثما حللت عامل الناس كما يحب الله ورسوله ولا تكن لهم ندًا، لا تنتظر ردًا لخير فعلته لعبد من عباد الله فالخير مردود لك من رب العباد فالدين هو المعاملة وأعظم درس في الإسلام هو الأخلاق".





وفاز الأهلي في مباراة الذهاب على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الماضي بهدفين دون رد أحرزهما النجم التونسي علي معلول في مباراة شهدت حضورا جماهيريا يتمثل فى 30 ألف مشجع من أنصار القلعة الحمراء .



