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مرأة

القاتل الصامت..10 نصائح لمريض الضغط لا يجب اهمالها

الخميس 05/مارس/2020 - 09:15 ص
ارتفاع الضغط
ارتفاع الضغط
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انجي هيبة
يعرف مرض ارتفاع الضغط بالقاتل الصامت حيث لا تظهر فى الغالب اى اعراض له.  

ويقدم الدكتور هيثم فريد استشارى القلب والاوعية الدمويه بمستشفى هيئة قناة السويس عشرة نصائح لمريض الضغط.

أولي النصائح هي أـنه ‎ من الضروي ان يحرص مريض الضغط على متابعة قياس الضغط بشكل مستمر،  حتى يعرف مدى فاعلية الأدوية  ، كما يجب عليه التواصل الدوري مع الطبيب .

التخلص من الملح ،وتناول الفواكه والخضروات والأطعمة التى تحتوى على الحبة الكاملة مثل القمح، وقراءة ملصقات الاطعمة واختيار التى تحتوى على نسبه قليلة من الصوديوم ، والاكثار من اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة.

تجنب الأطعمة المدخنة والمملحة مثل الزيتون، واضافة المكسرات وبذور الفاصوليا الى وجباتك وممارسة الرياضة والمشى بصفة دورية.
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