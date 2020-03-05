أهم الأخبار.. حسن شاكوش يكشف التفاصيل الكاملة لـ حفل إستاد القاهرة وأزمة بنت الجيران.. والزمالك يحتفل بعيد ميلاد شيكابالا قبل موقعة الترجي

نشر موقع صدى البلد الاخباري على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المتعلقة بمختلف القضايا المحلية والعربية والدولية، وكان أهمها على النحو التالي: -





علق الفنان حسن شاكوش مطرب المهرجانات، على أزمة أغنية بنت الجيران الشهيرة، قائلا "كل شيء نصيب.. والحمدلله على كل اللى حصل".





قال الفنان حسن شاكوش مطرب المهرجانات، إنه تلقى اتصالا هاتفيا وتم إبلاغه بأنه سيكون ضمن المطربين الذين سوف يحيون حفلًا باستاد القاهرة الدولي.





احتفل نادي الزمالك بـ عيد ميلاد محمود عبدالرازق شيكابالا نجم الفريق اليوم، الخميس، قبل يوم واحد من مباراة الفريق أمام الترجي التونسي في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.









وجهت الفنانة مي كساب الشكر للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بعد إصدار قرار باستحداث شعبة بالنقابة لمطربي المهرجانات تحت مسمى شعبة الأداء الفني.





كشف الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقًا، عن أن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الحالي، تقدم بلائحة مكافآت للاعبي المنتخب؛ من أجل تحفيزهم.





قال البنك المركزي المصري إنه نجح خلال العام الماضي في تنفيذ 12.36 ألف خدمة مقدمة عبر مبادرة رواد النيل، منذ فبراير الماضي شملت 28 مركزا بـ15 مدينة مصرية.





وجه المهندس جون طلعت، عضو مجلس النواب، الشكر لوزارة الصحة على المجهود الكبير فى اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أهمية الدور المجتمعي فى مواجهة شائعات الفيروس وأيضا التوعية للوقاية منه من خلال الكنائس والمساجد.





ينصح مسئولو الصحة، بغسل اليدين باستمرار بشكل صحيح، حيث إنه أمر ضروري لمنع انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن كونه يساعد على تنظيف اليدين جيدًا، ويزيل الأوساخ التي تتغذى عليها الجراثيم.





قال الإعلامي إسلام صادق٬ إن سيد عبدالحفيظ٬ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى٬ يواجه أزمة عنيفة داخل القلعة الحمراء في الفترة الحالية.





كشفت دراسة هي الأخطر على الإطلاق منذ انتشار كورونا، عن أن الفيروس القاتل انقسم إلى نوعين أحدهما أشد عدوانية مما زاد حيرة العلماء، فإذا استمر الفيروس في الانقسام بمثل هذا الشكل فستصعب دراسته أو معرفة علاجه، وقد تبين خلال الدراسة وجود طرق أكثر خطورة ينتشر بها الفيروس.



