قوافل علاجية للكشف على مواطني وسط سيناء

وذلك من أجل توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين في قرى بغداد والجفجافة والاماكن الأكثر احتياجاَ .



و اكد الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، ان القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على ٦٨ حالة في اليوم الأول بقرية بغداد و١٧٨حالة في اليوم الثاني بقرية الجفجافة .



وقد ضمت القافلة تخصصات الباطنة والاطفال والجلدية والعظام والنساء والتوليد ".





وأوضح الدكتور محمد العبد الشوربجي استشاري الأطفال بمستشفي العريش العام، أن هذه القوافل تهدف إلى خدمة كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، في تلقي الخدمات الطبية من خلال الكشف المجاني، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي.

نفذت مديرية الصحة بشمال سيناء ، قافلة طبية علاجية بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري يومي الثلاثاء والارعباء الماضيين بمركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء،