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محافظات

إجراء 25 عملية جراحية بالمناظير الرحيمية مجانا في المنوفية

الخميس 05/مارس/2020 - 09:04 ص
عملية جراحية
عملية جراحية
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محمد امين
 تنظم اليوم مستشفى منوف العام بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، مؤتمرها الطبي السنوي تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور نصيف حفناوى العفيفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتور أسامة شوقى مدير عام المستشفيات .

يعقد المؤتمر بالتنسيق مع الخبير العالمى فى مجال المناظير الرحمية الدكتور أسامة شوقى، أستاذ بكلية طب قصر العينى، جامعة القاهرة، ويُجرى خلاله 25 عملية جراحية فى مجال المناظير الرحيمية "مجانا" للحالات الحرجة، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى لدعم صحة المرأة المصرية.

 وأكد الدكتور عبد المنعم ناصف مدير عام مستشفى منوف العام أن المؤتمر يهدف المؤتمر إلى تدريب شباب الأطباء فى مجال جراحات المناظير وأطفال الأنابيب والعقم، يشارك فى المؤتمر بجانب شباب الأطباء، الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل المديرية، والدكتور حسين ندا نقيب الأطباء، والدكتور عبد البارى العجيزى، مدير عام إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية.
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