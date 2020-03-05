إجراء 25 عملية جراحية بالمناظير الرحيمية مجانا في المنوفية

تنظم اليوم مستشفى منوف العام بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، مؤتمرها الطبي السنوي تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور نصيف حفناوى العفيفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتور أسامة شوقى مدير عام المستشفيات .





يعقد المؤتمر بالتنسيق مع الخبير العالمى فى مجال المناظير الرحمية الدكتور أسامة شوقى، أستاذ بكلية طب قصر العينى، جامعة القاهرة، ويُجرى خلاله 25 عملية جراحية فى مجال المناظير الرحيمية "مجانا" للحالات الحرجة، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى لدعم صحة المرأة المصرية .



