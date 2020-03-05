الترجي بعد عقوبات الكاف: سنكرر سيناريو الأهلي 2018 أمام الزمالك

أكد مدير الكرة بنادي الترجي التونسي رياض بنور، على أن هيئة الدفاع للنادي ستستأنف عقوبات الكاف، والتي صدرت أمس بسبب أحداث الشغب التي حدثت من اللاعبين في مباراتهم أمام نادي الزمالك في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا.





وقال بنور في تصريحات إذاعية: "صراحة كنا نتوقع مثل هذه العقوبات، بل كنا ننتظر عقوبات أقسى من ذلك، لأنه حين تم الإعلان عن تعيين الحكم المغربي رضوان جيد، أبدينا احتجاجنا رسميا وطالبنا الكاف بتغييره".





وتابع "لا يعقل بعد كل الذي حصل بيننا وبين الوداد، والنزاع مع الاتحاد المغربي، أن يتمّ تعيين حكم مغربي كان قد أعطى رأيه في تصريح تليفزيوني حول أزمتنا مع الوداد".





وأكمل "هذا يجعل الحياد غير متوفر".





وتابع: "رغم كل التفاصيل التي قدمناها فإن الاتحاد الأفريقي رفض تغيير الحكم، وأؤكد حين قمنا بالاعتراض على المغربي رضوان جيد لم نعلم اللاعبين ولا الجهاز الفني بذلك، وما حدث خلال اللقاء يبرر المخاوف التي كانت لدينا".





وأوضح "العقوبات على المدربين معين الشعباني ومجدي تراوي، واللاعبين خليل شمام وعبد الرؤوف بن غيث تمّ حسمها بعد صافرة نهاية المواجهة، وكشاهد عيان أقول إنه حدثت احتجاجات على الحكم، لكن لم تتعد التي رأيناها في مقابلات أخرى في دور المجموعات".





وأضاف: "الحكم أعد تقريرا قويا، ما جعلنا ننتظر الأسوأ، وإذا كان جمهورنا سيحضر مباراة الجمعة، فالفضل يرجع بالأساس لهيئة دفاع نادينا".





واستطرد: "على كل مباراة الزمالك تلعب فوق الميدان وتربح رياضيا، الترجي سيدافع عن حظوظه بكل قوة والمباراة الشهيرة ضد الأهلي المصري في نهائي نسخة 2018 ما زالت في البال، حدثت عقوبات وكنا محرومين من خدمات الذوادي وفرانك كوم، وزادنا ذلك عزيمة".





وزاد: "بحول الله سنكرر السيناريو أمام الزمالك بدعم جماهيرنا وسنحقق الانتصار والتأهل".





وختم: "كما قال الشاعر (لابد لليل أن ينجلي)، وإن شاء الله نتخطى هذه المرحلة بسلام، واثق من أن اللاعبين الذين سيخوضون المواجهة سيعطون فوق الميدان كل ما لديهم لإسعاد الجماهير الكبيرة التي ستحضر يوم الجمعة، ومثلما يقول جمهور الترجي: المقاومة مستمرة...".





وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مساء امس الأربعاء، عقوبات كبيرة على لاعبي ومدربي الترجي الرياضي التونسي قبل 48 ساعة من مباراة الزمالك المصري.





ويحل الزمالك ضيفًا ثقيلًا على الترجي يوم الجمعة المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد القاهرة وانتهت بفوز الزمالك (3-1)، قد شهدت أحداثًا مؤسفة من قبل لاعبي ومدربي الترجي، خاصة بعد الهدف الثاني للأبيض الذي سجله النجم المغربي أشرف بن شرقي.





واعترض لاعبو الترجي بشدة على قرار الحكم المغربي رضوان جيد، باحتساب الهدف، وأدى ذلك إلى طرد محمد علي بن رمضان لاعب باب سويقة.



