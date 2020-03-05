AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اليوم.. وزير الرياضة يفتتح اول فروع THE CLUB باكتوبر

الخميس 05/مارس/2020 - 08:44 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
يفتتح الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس احد فروع اندية النادي في الحي المتميز في اكتوبر والذي سيقام في حضور عدد من الشخصيات العامة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مشروع (النادي The Club) هو أول اسم تجاري يتبع الحكومة وتحديدًا وزارة الشباب والرياضة بشكل مباشر، ويٌدار بفكر القطاع الخاص، وذلك وفق رؤية مستقبلية تستهدف افتتاح فروع مُتتالية تحت نفس الاسم التجاري، وتعميم الفكرة في عدة محافظات، وذلك من خلال مرحلتين، الأولى: تضم فروع أكتوبر، وشيراتون، والعاصمة، ثم المرحلة الثانية، وتضم: فروع بورسعيد، وأسوان، والأقصر.

وأوضح الوزير أن الفرع الأول لمشروع (النادي The Club) في مدينة السادس من أكتوبر، تبلغ مساحته نحو 19 فدانًا، وتحديدًا نحو 80 ألف متر مربع، ويقع على طريق وصلة دهشور، في المسافة الواصلة ما بين طريق الواحات وميدان جهينة، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 604 ملايين جنيه، وتبلغ الطاقة المخطط أن يستوعبها المشروع 20 ألف عضوية.

يذكر ان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد مشروع (النادي The Club) بمدينة السادس من أكتوبر، يُرافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومسئولو التنفيذ منذ عدة ايّام

ولفت رئيس الوزراء خلال تفقده المشروع إلى أنه يأتي تجسيدًا واقعيًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أهمية التوسع في إقامة المنشآت الرياضية المتكاملة، التي تتيح مناخًا مواتيًا لرعاية طاقات أبنائنا من الشباب، وتحفيز مواهبهم في المجالات الرياضية، إلى جانب إتاحة التجهيزات اللازمة لإستضافة الفعاليات الثقافية والفنية والاجتماعية الهامة.

ووجه مدبولي بضرورة تنفيذ نماذج مماثلة من مشروع النادي في عدد من المحافظات وذلك لتعميم الاستفادة من مثل هذه المشروعات المهمة، التي سيكون لها عظيم الأثر على شبابنا من الناحية الاجتماعية والرياضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أشرف صبحي: نهدف إلى عمل قاعدة جديدة علمية للألعاب الرياضية ..فيديو

وزير الشباب يفتتح منشآت نادي رويال الرياضي

أشرف صبحي يتفقد المنشآت الرياضية بمدينة 6 أكتوبر .. شاهد

رئيس الوزراء يتفقد الصالة المغطاة مقر بطولة كأس العالم لكرة اليد بـ6 أكتوبر

«مدبولي» يكلف بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالصالة المغطاة قبل تنظيم البطولة

رئيس الوزراء يتفقد الصالة المغطاة ومشروع النادي The Club بـ 6 أكتوبر.. ويكلف بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لتسليمه للاتحاد الدولي لكرة اليد

ترشيحاتنا

في محضر رسمي.. فنان شهير يعتدي على معجبة

بسبب كورونا.. الإمارات تنصح المواطنين والمقيمين بتجنب السفر إلى الخارج

عود البطل.. غادة عبد الرازق تتألق في أحدث ظهور.. والجمهور يتغزل.. شاهد

الترجي بعد عقوبات الكاف: سنكرر سيناريو الأهلي 2018 أمام الزمالك

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في القاهرة والمحافظات

أمير طعيمة يهاجم شقيق ياسمين عبد العزيز: مش راجل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بالطو جلد ... سلمى أبوضيف تخطف الأنظار بإطلالة غير تقليدية فى لندن

محتشمة وأنيقة .. 15 صورة تكشف إطلالات ابنة ماجد المصرى فى عيد ميلادها

سعر الإصدار الخاص لـ بوجاتي شيرون بور سبورت ..صور وفيديو