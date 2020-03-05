اليوم.. وزير الرياضة يفتتح اول فروع THE CLUB باكتوبر

يفتتح الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس احد فروع اندية النادي في الحي المتميز في اكتوبر والذي سيقام في حضور عدد من الشخصيات العامة.





وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مشروع (النادي The Club) هو أول اسم تجاري يتبع الحكومة وتحديدًا وزارة الشباب والرياضة بشكل مباشر، ويٌدار بفكر القطاع الخاص، وذلك وفق رؤية مستقبلية تستهدف افتتاح فروع مُتتالية تحت نفس الاسم التجاري، وتعميم الفكرة في عدة محافظات، وذلك من خلال مرحلتين، الأولى: تضم فروع أكتوبر، وشيراتون، والعاصمة، ثم المرحلة الثانية، وتضم: فروع بورسعيد، وأسوان، والأقصر.





وأوضح الوزير أن الفرع الأول لمشروع (النادي The Club) في مدينة السادس من أكتوبر، تبلغ مساحته نحو 19 فدانًا، وتحديدًا نحو 80 ألف متر مربع، ويقع على طريق وصلة دهشور، في المسافة الواصلة ما بين طريق الواحات وميدان جهينة، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 604 ملايين جنيه، وتبلغ الطاقة المخطط أن يستوعبها المشروع 20 ألف عضوية.





يذكر ان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد مشروع (النادي The Club) بمدينة السادس من أكتوبر، يُرافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومسئولو التنفيذ منذ عدة ايّام





ولفت رئيس الوزراء خلال تفقده المشروع إلى أنه يأتي تجسيدًا واقعيًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أهمية التوسع في إقامة المنشآت الرياضية المتكاملة، التي تتيح مناخًا مواتيًا لرعاية طاقات أبنائنا من الشباب، وتحفيز مواهبهم في المجالات الرياضية، إلى جانب إتاحة التجهيزات اللازمة لإستضافة الفعاليات الثقافية والفنية والاجتماعية الهامة.



