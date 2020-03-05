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اقتصاد

15.69 جنيه للبيع.. أسعار الدولار اليوم الخميس 5-3-2020

الخميس 05/مارس/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

استقر سعر صرف الدولار في مستهل تعاملات اليوم الخميس 5-3-2020 ، ليسجل متوسط سعر صرفه بالبنك المركزي المصري نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.



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وجاء أدنى سعر صرف للدولار ببنك الإسكندرية ليسجل 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع، بينما وصل سعر صرف الدولار ببنوك "الأهلي، مصر، قناة السويس، المصري الخليجي، المصرف المتحد" نحو 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار ببنوك "العربي الافريقي الدولي، الاستثمار العربي، التجاري الدولي" نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.


بينما وصل سعر صرف الدولار ببنوك " الأهلي الكويتي، بلوم، العربي الدولي، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، مصر إيران للتنمية، اتش اس بي سي، البركة، عودة، كريدي أجريكول" بـ 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع.

ووصل أعلى سعر صرف للدولار بمصرف ابوظبي عند 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع.

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