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أخبار البلد

رئيس الوزراء يفتتح مشروع تطوير هرم زوسر بسقارة.. اليوم

الخميس 05/مارس/2020 - 08:42 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، مشروع تطوير هرم زوسر، بمنطقة سقارة، يرافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

وبدأ ترميم المشروع في عام ٢٠٠٦ وتوقفت الأعمال عام ٢٠١١ واستؤنفت في نهاية عام ٢٠١٣، وشملت أعمال الترميم الواجهات الخارجية للهرم وتثبيت الحجارة المقلقلة.

كما تم ترميم مباني وسلالم المدخل الجنوبي والمدخل الشرقي من الخارج، بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق وتهيئة وتنظيف جميع الممرات الداخلية للهرم، وجار أعمال التسوية في الناحية الشرقية للهرم، بالإضافة إلى تمهيد مسارات الزيارة، ووضع نظام حديث للإضاءة.

كما شملت أعمال تطوير منطقة هرم سقارة؛ تمهيد الطريق من بداية بوابات المنطقة الأثرية وحتى الأسوار الخارجية لمدخل الهرم، بما يتماشى مع طبيعة المنطقة الأثرية لتسهيل وصول الزائرين بصفة عامة وذوي الاحتياجات الخاصة بصفة خاصة.
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