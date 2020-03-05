مواد البناء : نسعى للحصول على نصيب الصين فى أسواق افريقيا بعد كورونا

كشف الدكتور كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات، عن إجراء مراسلات بين العديد من الشركات المصرية ومثيلتها بأسواق أفريقية لتكثيف التواجد فى القارة السمراء، واستقطاع حصة من نصيب المارد الصينى بها.





وأشار إلى أنه أول من نادى منذ بداية أزمة كورونا بضرورة استعداد المستوردين والمصدرين المصريين باستغلال واصطياد الفرص لتكون المنتجات المصرية بديلًا للصينية فى بعض الأسواق، بالإضافة إلى استكشاف موردين لقطع غيار ومستلزمات إنتاج بديلة للصينية، لتلافى أى تأثيرات سلبية على الإنتاج.





وأكد وجود فرصة كبيرة لمنتجات مواد البناء المصرية فى الأسواق الأفريقية خاصة فى مجالات الرخام والسيراميك والأدوات الصحية.



