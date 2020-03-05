تحرك عاجل من البرلمان بشأن عودة المصريين إلى الكويت

أعلن النائب إبراهيم نضير، عضو مجلس النواب، عن تقدمه ببيان عاجل، لرئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، ووزيرة الصحة ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حول تنسيق الجهود لعودة المصريين من حاملى الإقامات الموجودين فى أجازات بمصر إلى دولة الكويت واتخاذ اللازم نحو إعتماد مستشفى بمحافظة أسيوط لتكون مسئولة عن إجراء فحص (PCR ) الدقيق من أجل إصدار الشهادات الخاصة بخلو المسافرين إلى دولة الكويت من فيروس كورونا وتحديدا أهالي مراكز وقرى محافظة أسيوط.





وأضاف إبراهيم نظير في البيان العاجل، أن الأمر يأتي تنفيذا للشروط التى وضعتها دولة الكويت مؤخرا ليكون ذلك تخفيفا عن الأسر والأطفال من مشقة السفر والانتقال للقاهرة لإجراء الفحوصات اللازمة وإصدار الشهادات المطلوبة تطبيقا للقواعد المعمول بها لمكافحة العدوى حيث سيكون العمل بتلك الإجراءات بداية من 8 مارس الجارى ولمدة 15 يوم وذلك حتى يتمكن المواطنين بمحافظة اسيوط من السفر والعودة إلى دولة الكويت.





وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد مع السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت بالقاهرة؛ لتنسيق الجهود حول عودة المصريين من حاملي الإقامات المتواجدين في إجازات بمصر إلى دولة الكويت.





من ناحيتها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، أن السفير الكويتي قد أعلن عن أن يقوم المتواجدون بإجازات في مصر حاليا من المصريين العاملين بالكويت والذين يحملون بطاقات الإقامات بها، بإجراء فحص "PCR"، وهو تحليل دم دقيق يستخدم لكشف العديد من الفيروسات والأمراض؛ لمعرفة أي مؤشرات لوجود أي فيروس من عدمه؛ تطبيقا للقواعد المعمول بها لمكافحة العدوى.









وتابعت وزيرة الهجرة، أنه سيقوم المصريون العائدون بإجراء تحليل "PCR" في المعامل التابعة لوزارة الصحة المصرية، والتصديق على نتيجة التحليل من قبل وزارة الخارجية، لتقديمها بالسفارة الكويتية في مصر، حتى يتمكن من السفر والعودة إلى عمله بالكويت.









ومن ناحيته، أشاد السفير محمد صالح الذويخ بعمق العلاقات بين الشعبين، موضحا أن الجالية المصرية في الكويت لها دور مشرف في المجتمع، موضحا أن تلك الإجراءات جاءت حرصا على سلامة الجميع؛ وفقا لما تؤكد عليه منظمة الصحة العالمية، من الالتزام بإجراءات الوقاية، للحد من انتشار الأمراض









وتابع الذويخ، أنه سيتم العمل بتلك الإجراءات، والاعتماد على تحليل "PCR" معتمد، بدءا من ٨ مارس الجاري ولمدة ١٥ يوما؛ مؤكدا فتح أبواب السفارة لفترة مسائية للتيسير علي الراغبين في تقديم الأوراق.