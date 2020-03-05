وزارة الشباب تستضيف خبراء من الاتحاد الأوربي في ورشة عمل لبناء القدرات المؤسسية

تستضيف وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير- مكتب ذوي القدرات والهمم، خبراء من الاتحاد الأوربي خلال ورشة عمل للاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب بالاتحاد الأوربي من خلال آلية التعاون الفني لتبادل المعلومات"TAIEX" لنقل الخبرات، وبناء القدرات المؤسسية وصقل مهارات منسقي ذوي القدرات والهمم بمحافظات الجمهورية، وتوضيح أساليب التدريب المبتكرة على الأنشطة المختلفة للأشخاص ذوي الاعاقات المختلفة سواء كانت الأنشطة رياضية او فنية او ثقافية، فضلا عن توضيح الاليات المختلفة لقياس أداء نتيجة النشاط مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأيضا قياس مدي فاعلية التدريبات، وذلك على مدار يومين بمركز التعليم المدني بالجزيرة.





حضر ورشة العمل السيدة بيرجو كوفولا- مستشارة التعليم بالوكالة القومية للتعليم بفنلندا، والسيدة ماغورزاتا سوكالسكا ورونا - كبير خبراء بمكتب الوزير بوزارة الرياضة ببولندا، رضا صالح مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والخارجية بوزارة الشباب والرياضة، مها عبدالواحد، الدكتور وليد رجب والدكتور محمد عبدالستار أعضاء مكتب ذوي القدرات والهمم بالوزارة.





أدارت ورشة العمل الاولي ماغورزاتا سوكالسكا ورونا - كبير خبراء بمكتب الوزير بوزارة الرياضة ببولندا، وتحدثت خلالها عن برنامج(Erasmus+ Sport) والذي يدعمه الاتحاد الأوربي بهدف نشر وتعزيز الرياضة في دول الاتحاد الأوربي تحت شعار"الرياضة للجميع"، والقضاء علي ما يسمى بالنقاط السوداء في الرياضة مثل (المنشطات، والتلاعب في نتائج المباريات، وأعمال الشغب بالملاعب)، بالإضافة إلى العمل على توفير مستوى جيد الرياضيين من خلال مزاولة العمل اليومي مع الرياضة في آن واحد، والعمل على التوسع في عملية الدمج الاجتماعي لذوي الإعاقة وتعزيز المشاركة التطوعية في مجال الرياضة.





كما تناولت "ماغورزاتا سوكالسكا" خلال ورشة العمل سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات الرياضية في دول أوروبا وتبادل الخبرات وقصص النجاح بين دول الاتحاد، وتناولت أيضا طرق الحصول على التمويل من الاتحاد الأوربي للمشروعات.



